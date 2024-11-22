Алексей Лошкин назвал топ-5 проблем Челябинска

Также глава города обозначил проблему нестационарных торговых объектов. Ранее он отмечал, что каждый второй ларёк в городе установлен незаконно. Ещё одна проблема — это общественный транспорт: он должен ходить чаще и без опозданий. Кроме того, мэр намерен заниматься реализацией проектов реновации в городе, за счёт этого можно решить и проблему аварийного жилья.