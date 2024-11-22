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Алексей Лошкин назвал топ-5 проблем Челябинска

Мэр Челябинска Алексей Лошкин обозначил топ-5 проблем, которыми он намерен заниматься. Это ЖКХ, уборка и содержание дорог, незаконные ларьки, транспорт и реализация программы реновации. Об этом он сообщил на встрече с представителями СМИ.

Источник: Pchela.News

— Проблемы, которые наиболее остро стоят и которым буду уделять внимание, я их уже назвал. Понятно, что сфера ЖКХ. Каждым из этих направлений — водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, мы будем заниматься. Уборка и содержание дорог — 100%. Это то, что напоказ, называется.

отметил он.

Также глава города обозначил проблему нестационарных торговых объектов. Ранее он отмечал, что каждый второй ларёк в городе установлен незаконно. Ещё одна проблема — это общественный транспорт: он должен ходить чаще и без опозданий. Кроме того, мэр намерен заниматься реализацией проектов реновации в городе, за счёт этого можно решить и проблему аварийного жилья.

экономика
торговля
ЖКХ
строительство