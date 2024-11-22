Алексей Лошкин назвал топ-5 проблем Челябинска

— Проблемы, которые наиболее остро стоят и которым буду уделять внимание, я их уже назвал. Понятно, что сфера ЖКХ. Каждым из этих направлений — водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, мы будем заниматься. Уборка и содержание дорог — 100%. Это то, что напоказ, называется.
Также глава города обозначил проблему нестационарных торговых объектов. Ранее он отмечал, что каждый второй ларёк в городе установлен незаконно. Ещё одна проблема — это общественный транспорт: он должен ходить чаще и без опозданий. Кроме того, мэр намерен заниматься реализацией проектов реновации в городе, за счёт этого можно решить и проблему аварийного жилья.