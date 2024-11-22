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Лукашенко заподозрил студентов в троллинге

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов посетить исторический факультет БГУ и прочитать лекцию о становлении современной белорусской государственности. Об этом он рассказал на встрече в формате «Открытый микрофон с Президентом» со студентами вузов гуманитарного профиля, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На встрече с главой государства студент исторического факультета БГУ отметил, что истфак недавно отметил 90-летие, а совсем скоро завершится реконструкция здания факультета по улице Красноармейской в Минске. Отсюда, кстати, и начиналась история высшей школы Беларуси. Студент попросил Президента посетить исторический факультет и прочитать лекцию о современной белорусской государственности. «Вы являетесь тем человеком, на глазах которого произошло много громких исторических событий», — заметил он.

Александр Лукашенко сразу предупредил, что лекция будет долгой, даже за два часа он не успеет рассказать о главном. «Если будете терпеть, то я подумаю, в какое время после выборов. Даже если Президентом не буду, я готов к историкам приехать, я люблю историю. Но, наверное, за два часа я не смогу все изложить, если подробно, чтобы вы понимали, что мы с вами сотворили», — сказал глава государства.

«Целый курс придется делать», — заметила одна из студенток — модератор встречи.

«Да, может быть», — согласился Президент и услышал смех в зале.

«Значит, троллят меня. Ну, понятно», — улыбнулся Президент, и в зале снова раздался смех.

Лукашенко Александр
образование