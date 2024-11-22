Лукашенко заподозрил студентов в троллинге

Александр Лукашенко сразу предупредил, что лекция будет долгой, даже за два часа он не успеет рассказать о главном. «Если будете терпеть, то я подумаю, в какое время после выборов. Даже если Президентом не буду, я готов к историкам приехать, я люблю историю. Но, наверное, за два часа я не смогу все изложить, если подробно, чтобы вы понимали, что мы с вами сотворили», — сказал глава государства.