Лавров: Запад начинает понимать, что от Украины останется только часть

«Когда началась у нас специальная военная операция после 10 лет, прошедших за госпереворотом, когда и [президент РФ Владимир] Путин, и мы все старались объяснить Западу, что он не туда идет, поддерживая этот нелегитимный режим, да еще и затягивая его в НАТО. Когда все это началось, уже специальная военная операция, они стали говорить: “Мы же вам говорили, надо было Украину принять в НАТО, тогда бы на нее не напала Россия”. Вот у них такой был посыл», — сказал министр.
«А сейчас уже эти сценаристы развития ситуации начинают понимать, что от Украины останется какая-то часть, и говорят: “Вот давайте сейчас остановимся, а эту часть примем в НАТО”. А другие говорят: “Нельзя останавливаться, надо Путина добивать, потому что, если его не добить, он нападет на нас на всех”, — добавил Лавров.
По словам главы МИД РФ, все это является «конфронтационной логикой» со стороны Запада. «А потом принимаются решения еще 10 млрд дать Украине, еще военный бюджет увеличить, ну, а население затягивает пояса», — отметил министр.