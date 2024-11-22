Лавров: Запад начинает понимать, что от Украины останется только часть

«Когда началась у нас специальная военная операция после 10 лет, прошедших за госпереворотом, когда и [президент РФ Владимир] Путин, и мы все старались объяснить Западу, что он не туда идет, поддерживая этот нелегитимный режим, да еще и затягивая его в НАТО. Когда все это началось, уже специальная военная операция, они стали говорить: “Мы же вам говорили, надо было Украину принять в НАТО, тогда бы на нее не напала Россия”. Вот у них такой был посыл», — сказал министр.