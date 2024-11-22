«Вождизма быть не должно. Это то, чего я боюсь всю свою президентскую жизнь. Никакой диктатуры в стране нет и быть не может. Потому что для того, чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. А какие у меня рычаги? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор! Как я могу Америкой диктовать. Сегодня Трамп и Байден не могут диктовать. У нас что, самая сильная экономика? Нет», — сказал глава государства.
Лукашенко рассказал, чего боится всю свою президентскую жизнь
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вождизма в Беларуси быть не должно, а диктатуры нет и быть не может. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля в формате «Открытый микрофон с Президентом», передает корреспондент БЕЛТА.