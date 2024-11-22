В Британии увидели в запуске «Орешника» способность РФ опередить Запад

Издание отмечает, что Россия с самого начала специальной военной операции (СВО) прилагает все усилия, чтобы «сдержать западную поддержку Украины». При этом российские власти незадолго до пуска «Орешника» по заводу в украинском Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) предварительно уведомили Пентагон о готовящемся шаге.