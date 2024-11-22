Издание отмечает, что Россия с самого начала специальной военной операции (СВО) прилагает все усилия, чтобы «сдержать западную поддержку Украины». При этом российские власти незадолго до пуска «Орешника» по заводу в украинском Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) предварительно уведомили Пентагон о готовящемся шаге.
Предполагается, что испытание новой баллистической ракеты побудит Украину стать еще настойчивее в своих просьбах к США о скорейшем предоставлении ей комплексов противоракетной обороны THAAD. Однако становится всë очевиднее, пишет FT, что данные попытки окажутся тщетными, и Киев «вряд ли вообще получит эти системы».
Ранее 22 ноября глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед назвал испытание новое российской ракеты «Орешник» достойным и своевременным ответом поджигателям боевых действий на Западе. Сенатор назвал президента России Владимира Путина умным лидером и выразил мнение, что запуск ракеты был реакцией прежде всего на действия президента США Джо Байдена и других представителей Демократической партии.
Вечером 21 ноября Путин сообщил, что Украина применила против российского государства западное дальнобойное оружие, из-за чего региональный конфликт приобрел элементы глобального. Он также рассказал, что в ответ на агрессию в боевых условиях прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — баллистической ракеты «Орешник». Удар был нанесен по заводу «Южмаш» в Днепре.
Агентство Associated Press назвало пуск прямым сигналом Западу. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что скорость боеголовки ракеты «Орешник» такова, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Запада не смогли бы отразить ее в случае удара.
Спецоперация по защите Донбасса, начавшаяся 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.