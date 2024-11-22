Расходы на чиновников ощутимо выросли в Свердловской области

Если в 2024 году на содержание муниципальных чиновников было предусмотрено 8 млрд 372 млн рублей, то на 2025 год сумма составит почти 10,4 млрд рублей. На следующий год большая часть затрат предусмотрена для Екатеринбурга — почти 3 млрд рублей.