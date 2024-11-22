Расходы на чиновников ощутимо выросли в Свердловской области

Если в 2024 году на содержание муниципальных чиновников было предусмотрено 8 млрд 372 млн рублей, то на 2025 год сумма составит почти 10,4 млрд рублей. На следующий год большая часть затрат предусмотрена для Екатеринбурга — почти 3 млрд рублей.
Администрация Нижнего Тагила получит из областного бюджета 639,5 млн рублей, Каменска-Уральского — 302 млн рублей. Дальнейший размер зависит от размера муниципалитета. Лимиты установлены для каждого из 94 муниципалитетов.
Ранее вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов рассказал, что на фоне низких зарплат наблюдается кадровый голод на муниципальной службе. Он сравнил среднюю зарплату сварщиков, которые получают по 150−200 тыс. рублей в месяц, с зарплатой чиновников в ЖКХ, которая составляет порядка 40 тыс. рублей в месяц.