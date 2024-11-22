Лавров: спецзаседание в честь 80-летия Победы пройдет в штаб-квартире ООН

Лавров заявил, что попытки фальсифицировать историю начались давно, и уже на протяжении 20 лет РФ, Беларусь, ряд других постсоветских республик, Китай, КНДР и другие страны выносят на Генеральную ассамблею ООН резолюцию, требующую не допустить героизации нацизма, пренебрежительного отношения к истории и сносу монументов, что стало сейчас мейнстримом в Прибалтике, Польше и других европейских государствах.