Лавров: спецзаседание в честь 80-летия Победы пройдет в штаб-квартире ООН

«Совсем недавно мы внесли проект резолюции о проведении в мае 2025 году специального заседания, посвященного 80-летию Победы, нашей общей победы. В ООН будут проводиться мероприятия под нейтральным лозунгом — 80 лет окончания Второй мировой войны. Будет специальное заседание».
Фальсификация истории
Лавров заявил, что попытки фальсифицировать историю начались давно, и уже на протяжении 20 лет РФ, Беларусь, ряд других постсоветских республик, Китай, КНДР и другие страны выносят на Генеральную ассамблею ООН резолюцию, требующую не допустить героизации нацизма, пренебрежительного отношения к истории и сносу монументов, что стало сейчас мейнстримом в Прибалтике, Польше и других европейских государствах.
«Нельзя смешивать победителей и побежденных, агрессоров и тех, кто освобождал Европу. Но, как говорится, на воре и шапка горит, поэтому против (этой резолюции — Sputnik) выступают, а раньше воздерживались, страны Европейского союза», — сказал глава российского МИД.