Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: спецзаседание в честь 80-летия Победы пройдет в штаб-квартире ООН

БРЕСТ, 22 ноя — Sputnik. Специальное заседание, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в штаб-квартире ООН в 2025 году, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами в Брестской крепости, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Совсем недавно мы внесли проект резолюции о проведении в мае 2025 году специального заседания, посвященного 80-летию Победы, нашей общей победы. В ООН будут проводиться мероприятия под нейтральным лозунгом — 80 лет окончания Второй мировой войны. Будет специальное заседание».

проинформировал министр.

Он подчеркнул, что отмечать юбилейную дату планируют и в других международных организациях — в Женеве, где есть структуры ООН, а также в Вене, где находится штаб-квартира ОБСЕ. Масштабно праздновать 80-летие Победы будут и в Союзном государстве.

Фальсификация истории

Лавров заявил, что попытки фальсифицировать историю начались давно, и уже на протяжении 20 лет РФ, Беларусь, ряд других постсоветских республик, Китай, КНДР и другие страны выносят на Генеральную ассамблею ООН резолюцию, требующую не допустить героизации нацизма, пренебрежительного отношения к истории и сносу монументов, что стало сейчас мейнстримом в Прибалтике, Польше и других европейских государствах.

«Нельзя смешивать победителей и побежденных, агрессоров и тех, кто освобождал Европу. Но, как говорится, на воре и шапка горит, поэтому против (этой резолюции — Sputnik) выступают, а раньше воздерживались, страны Европейского союза», — сказал глава российского МИД.

Лавров Сергей