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И.о. главы Самары Носков: «Порядок наведем, но чуда здесь и сейчас не ждите»

И.о. мэра Самары рассказал об ответах на обращения и наведении порядка в городе.

Источник: телеграм-канал Ивана Носкова

В Самаре исполняющий обязанности главы города Иван Носков рассказал о своей работе и проблемных вопросах. По самым острым обращениям он выезжает лично. Об этом и.о. мэра сообщил в своем теелграм-канале.

«Ответил на вопросы в личных сообщениях в соцсетях и проверил, как отвечают в комментариях районные администрации и профильные департаменты. Все вопросы решаемы, но есть такие, на которые требуется чуть больше времени. Порядок наведем, но чуда “здесь и сейчас” не ждите», — написал Носков.

Его ближайший выезд запланирован на 23 ноября, несколько будет на следующей неделе, также он ездит неофициально и о маршруте никому не сообщает. И.о. главы Самары отметил, что проблемные вопросы связаны с сетями отопления, водоснабжения, канализации, внутридомовыми коммуникациями.

«Пока действуем в режиме “подвигов”, попутно знакомлюсь с городом, с людьми, с жителями. Тоже подключайтесь, хотя бы на уровне своего дома, требуйте с УК и ТСЖ выполнения обязательств, не стесняйтесь обращаться в Госжилинспекцию региона», — сказал Иван Носков.