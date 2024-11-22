И.о. главы Самары Носков: «Порядок наведем, но чуда здесь и сейчас не ждите»

«Ответил на вопросы в личных сообщениях в соцсетях и проверил, как отвечают в комментариях районные администрации и профильные департаменты. Все вопросы решаемы, но есть такие, на которые требуется чуть больше времени. Порядок наведем, но чуда “здесь и сейчас” не ждите», — написал Носков.