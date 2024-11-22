Лукашенко спросили о будущем Беларуси: хочу, чтобы вы могли работать и заработать, чтобы управляли своей страной

Главу государства спросили, каким он видит будущее Беларуси через несколько десятилетий и какое будет ее место в условиях формирования нового миропорядка. В первую очередь Президент обратил внимание, что облик будущего Беларуси и то, каким путем страна будет идти, предстоит определять нынешней молодежи. «Вы будете беречь или не беречь свою страну, защищать или не защищать. Это страна — для наших детей, моих внуков, ваших детей. Это будущее», — сказал он.
«Что касается миропорядка, можно как-то патетически, громко сказать, какой я вижу Беларусь в этом миропорядке. Но я человек практичный. Я хочу, чтобы вы были в Беларуси, могли работать и заработать и чтобы вы управляли своей судьбой и своей страной. Это если по-простому говорить. А для этого вы должны определять ее лицо, начиная с выборов Президента и высказывая свою позицию культурно, интеллигентно. Вы должны высказывать свое мнение и направлять страну туда, куда надо», — подчеркнул глава государства.
Для возможности вот таким конструктивным образом высказывать и обсуждать разные точки зрения в стране есть, например, Всебелорусское народное собрание. «Это 1,2 тыс. человек непосредственно ваших людей (представителей всех слоев общества. — Прим. БЕЛТА), которые будут корректировать курс не только правительства, но и Президента, — отметил Президент. — Воевать, не воевать — это уже Всебелорусское народное собрание, 1,2 тыс. ваших делегатов будут решать». Среди делегатов ВНС есть в том числе и представители молодежи, студенчества. «Может, студентов так и немного, но это естественно, в пропорции. Но они есть. Они будут иметь право взять микрофон, выйти и сказать. Никто рот не закроет. Не скажет там, скажет в другом месте», — продолжил глава государства.
«Такая должна быть демократичная Беларусь. Но порядочная и дисциплинированная, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Идите, голосуйте, избирайте. Но избрали — будьте добры дать возможность Президенту осуществлять свои полномочия. Если они вам не нравятся, высказывайте свое мнение. У нас столько было референдумов. Выйдем на референдум — люди определятся». Например, что касается вопросов стратегического партнерства, взаимоотношений с ближайшими соседями.
«Я хочу, чтобы мы были в хороших отношениях и с поляками, и с россиянами, но жили в своей квартире. Пока народ такую позицию принимает, и, уверен, что и вы (молодежь. — Прим. БЕЛТА) согласны с этим. Мы со всеми хотим дружить», — подчеркнул белорусский лидер. Такую миролюбивую позицию страны приветствуют граждане Беларуси и активно заявляют об этом во время сбора подписей, который сейчас идет в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты. «Люди хотят, чтобы был мир. Это в крови у нас, это генетически наше. Потому что наши дедушки, бабушки наелись этих войн. И это к нам перешло, мы хотим, чтобы было хорошо. Потому что в войну плохо. Вот наш миропорядок — это мир и покой. А все остальное — что заработаем, будем жить. Как будем работать, так и будем жить», — сказал глава государства. Вместе с тем, как подчеркнул Президент, в Беларуси еще есть куда стремиться в плане повышения эффективности и качества труда.
«Я вижу свою страну мирной, удобной для жизни тебя, Вероника, твоих деток и внуков, — обратился Александр Лукашенко к автору вопроса. — Чтобы они гордились своей страной и не думали: “Вот, уеду в Польшу, меня ждут там, будет хорошо”. Если кто-то хочет, съездите. Только не теряйте свои корни, не обрубайте. Делайте всегда шаг с оглядкой, чтобы можно было вернуться. Если уедете и обрубите эти связи, беда. Поэтому я и говорю: идите быстро, но не спеша».