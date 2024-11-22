Лукашенко спросили о будущем Беларуси: хочу, чтобы вы могли работать и заработать, чтобы управляли своей страной

«Я хочу, чтобы мы были в хороших отношениях и с поляками, и с россиянами, но жили в своей квартире. Пока народ такую позицию принимает, и, уверен, что и вы (молодежь. — Прим. БЕЛТА) согласны с этим. Мы со всеми хотим дружить», — подчеркнул белорусский лидер. Такую миролюбивую позицию страны приветствуют граждане Беларуси и активно заявляют об этом во время сбора подписей, который сейчас идет в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты. «Люди хотят, чтобы был мир. Это в крови у нас, это генетически наше. Потому что наши дедушки, бабушки наелись этих войн. И это к нам перешло, мы хотим, чтобы было хорошо. Потому что в войну плохо. Вот наш миропорядок — это мир и покой. А все остальное — что заработаем, будем жить. Как будем работать, так и будем жить», — сказал глава государства. Вместе с тем, как подчеркнул Президент, в Беларуси еще есть куда стремиться в плане повышения эффективности и качества труда.