Депутаты Казгордумы приняли решение о введении туристического налога с 2025 года

Ирек Мухаметшин отметил, что на территории Казани налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании. Эти средства размещения должны быть обязательно расположены на территории города и включены в реестр квалифицированных средств размещения.