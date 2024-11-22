Меркель заявила, что верна своим решениям по «Северному потоку»

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках «Северного потока» и так и не введенного в эксплуатацию «Северного потока — 2». Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв «Северных потоков» был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.