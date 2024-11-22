Меркель заявила, что верна своим решениям по «Северному потоку»

«Я верна своим решениям», — сказала Меркель в интервью журналу Der Spiegel, отвечая на вопрос, считает ли она правильным, что Германия не остановила реализацию проекта после воссоединения Крыма с Россией.
Экс-канцлер пояснила, что ее целью было обеспечить германскую экономику дешевым газом. «Мы видим теперь, какие последствия для нашей страны имеют высокие цены на энергоресурсы», — добавила она.
Меркель отметила, что в те годы у нее «не было поддержки политического большинства» для разрыва торговых отношений с Россией, а бизнес ФРГ и вовсе был против такого решения.
Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год. Трубопровод «Северный поток — 2» был построен во время ее правления, но так и не был введен в эксплуатацию после начала специальной военной операции РФ.
26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках «Северного потока» и так и не введенного в эксплуатацию «Северного потока — 2». Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв «Северных потоков» был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.