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Лавров: у нас с Беларусью очень тесное взаимопонимание, и мы не позволим историю переписывать

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. У России очень тесное взаимопонимание с Беларусью, и мы не позволим историю переписывать, забывать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами университетов Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Молодые люди поинтересовались у министров иностранных дел Беларуси и России, какое историческое событие необходимо помнить и популяризировать для укрепления Союзного государства.

По словам Сергея Лаврова, всю историю нужно помнить, в том числе радостные и трагические события. «Все события важны для того, чтобы оставаться продолжателем той истории, которая должна быть непрерывной. Здесь у нас очень тесное взаимопонимание, и мы не будем давать историю переписывать, забывать», — сказал Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков подчеркнул, что вся история белорусского и российского народов является основой того, что оба государства имеют в данное время. У стран много общего. «Всю историю взаимоотношений надо принимать, — отметил глава МИД Беларуси. — То, что мы имеем сегодня, — то, к чему шли наши деды и прадеды в общем-то из далеких времен».

Встречу с молодежью организовали в Музее обороны Брестской крепости. Ее участниками стали студенты разных курсов Брестского государственного технического университета и Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина.

Лавров Сергей