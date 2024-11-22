Лавров: у нас с Беларусью очень тесное взаимопонимание, и мы не позволим историю переписывать

Молодые люди поинтересовались у министров иностранных дел Беларуси и России, какое историческое событие необходимо помнить и популяризировать для укрепления Союзного государства.
По словам Сергея Лаврова, всю историю нужно помнить, в том числе радостные и трагические события. «Все события важны для того, чтобы оставаться продолжателем той истории, которая должна быть непрерывной. Здесь у нас очень тесное взаимопонимание, и мы не будем давать историю переписывать, забывать», — сказал Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков подчеркнул, что вся история белорусского и российского народов является основой того, что оба государства имеют в данное время. У стран много общего. «Всю историю взаимоотношений надо принимать, — отметил глава МИД Беларуси. — То, что мы имеем сегодня, — то, к чему шли наши деды и прадеды в общем-то из далеких времен».
Встречу с молодежью организовали в Музее обороны Брестской крепости. Ее участниками стали студенты разных курсов Брестского государственного технического университета и Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина.