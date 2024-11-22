Лавров: у нас с Беларусью очень тесное взаимопонимание, и мы не позволим историю переписывать

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков подчеркнул, что вся история белорусского и российского народов является основой того, что оба государства имеют в данное время. У стран много общего. «Всю историю взаимоотношений надо принимать, — отметил глава МИД Беларуси. — То, что мы имеем сегодня, — то, к чему шли наши деды и прадеды в общем-то из далеких времен».