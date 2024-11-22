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NYT: в США и Европе предложили вернуть Украине ядерное оружие

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Некоторые чиновники в США и европейских странах предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, американское руководство и их европейские союзники обсуждают возможные гарантии безопасности, которые можно дать Киеву. По оценкам чиновников США, ускорение поставок вооружений киевскому режиму вряд ли позволит переломить ситуацию на поле боя в краткосрочной перспективе, однако оно может помочь Киеву укрепить свои позиции в случае перемирия.

На этом фоне западные союзники обсуждают «сдерживание как вероятную гарантию безопасности». Оно будет предусматривать, в частности, размещение на украинской территории «арсенала обычных вооружений». При этом некоторые чиновники предлагают сценарий «возвращения Украине ядерного оружия, которое было изъято у нее после распада СССР». Как отмечает издание, такой вариант сложно претворить в жизнь и он грозит повлечь «серьезные последствия».

Владимир Зеленский поднимал тему обладания ядерным оружием за несколько дней до начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Тогда он допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму. 17 октября на пресс-конференции в Брюсселе Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступления в НАТО может стать наличие у Киева ядерного оружия.

Он также сообщил, что затрагивал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в сентябре.