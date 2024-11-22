NYT: в США и Европе предложили вернуть Украине ядерное оружие

На этом фоне западные союзники обсуждают «сдерживание как вероятную гарантию безопасности». Оно будет предусматривать, в частности, размещение на украинской территории «арсенала обычных вооружений». При этом некоторые чиновники предлагают сценарий «возвращения Украине ядерного оружия, которое было изъято у нее после распада СССР». Как отмечает издание, такой вариант сложно претворить в жизнь и он грозит повлечь «серьезные последствия».