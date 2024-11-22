Лукашенко о спортивных пристрастиях: я всеядный в этом отношении

Он уверен, что человек должен заниматься каким-то видом спорта и держать себя в форме. Тем более если ты являешься лицом страны. «Два часа в день. Умри — два часа в день. Если ты там занимаешься спортом, рубишь дрова…. И баня — два часа в день. Это каждый должен найти время. Если где-то поздно, кто-то там докладывает что-то (я обычно освобождаюсь где-то в 9−10 часов вечера), но я все равно иду занимаюсь каким-то видом спорта», — дал практические советы глава государства.