Лукашенко о спортивных пристрастиях: я всеядный в этом отношении

Глава государства напомнил, что ранее увлекался футболом. «Я сейчас больше провожу на льду свое время. Но это не значит, что я люблю только хоккей. Я всеядный в этом отношении, и во многих видах спорта разбираюсь», — сказал он.
Президент привел пример, что сейчас в Катаре проходит международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», и он в курсе результатов белорусских граций.
«Очень внимательно наблюдаю, знаю лично многих выдающихся хороших спортсменов, которые выдают результат и прославляют страну. Помогаю им. Стараюсь помочь. Недавно с Игорем Боким — наш пловец. 21 раз был паралимпийским чемпионом. Тоже знаю лично, уточнял, что надо, где, как», — рассказал глава государства. «Я погружен практически во все виды спорта. Нет такого вида спорта, за которым бы я не наблюдал. И если наши спортсмены хорошо выступают, я люблю этот вид спорта», — добавил Александр Лукашенко.
Он уверен, что человек должен заниматься каким-то видом спорта и держать себя в форме. Тем более если ты являешься лицом страны. «Два часа в день. Умри — два часа в день. Если ты там занимаешься спортом, рубишь дрова…. И баня — два часа в день. Это каждый должен найти время. Если где-то поздно, кто-то там докладывает что-то (я обычно освобождаюсь где-то в 9−10 часов вечера), но я все равно иду занимаюсь каким-то видом спорта», — дал практические советы глава государства.
Президент также рассказал, что любит большой теннис, и сам когда-то играл, но считает его самым травматичным видом спорта.