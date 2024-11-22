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Лукашенко о спортивных пристрастиях: я всеядный в этом отношении

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения со студентами ответил на вопрос, какой вид спорта его любимый, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства напомнил, что ранее увлекался футболом. «Я сейчас больше провожу на льду свое время. Но это не значит, что я люблю только хоккей. Я всеядный в этом отношении, и во многих видах спорта разбираюсь», — сказал он.

Президент привел пример, что сейчас в Катаре проходит международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», и он в курсе результатов белорусских граций.

«Очень внимательно наблюдаю, знаю лично многих выдающихся хороших спортсменов, которые выдают результат и прославляют страну. Помогаю им. Стараюсь помочь. Недавно с Игорем Боким — наш пловец. 21 раз был паралимпийским чемпионом. Тоже знаю лично, уточнял, что надо, где, как», — рассказал глава государства. «Я погружен практически во все виды спорта. Нет такого вида спорта, за которым бы я не наблюдал. И если наши спортсмены хорошо выступают, я люблю этот вид спорта», — добавил Александр Лукашенко.

Он уверен, что человек должен заниматься каким-то видом спорта и держать себя в форме. Тем более если ты являешься лицом страны. «Два часа в день. Умри — два часа в день. Если ты там занимаешься спортом, рубишь дрова…. И баня — два часа в день. Это каждый должен найти время. Если где-то поздно, кто-то там докладывает что-то (я обычно освобождаюсь где-то в 9−10 часов вечера), но я все равно иду занимаюсь каким-то видом спорта», — дал практические советы глава государства.

Президент также рассказал, что любит большой теннис, и сам когда-то играл, но считает его самым травматичным видом спорта.

Лукашенко Александр
образование