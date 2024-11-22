На Гаити вызвали посла Франции после слов Макрона о «полных идиотах»

Власти Гаити также неоднократно призывали Францию возместить ущерб, принесенный государству колониальной политикой Парижа. Страна объявила о независимости от Франции в 1804 году. В 1825-м Гаити пришлось заплатить Парижу «колоссальный выкуп», чтобы французы признали ее независимость, что привело карибское государство в «порочный круг обнищания».