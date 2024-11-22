Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Гаити вызвали посла Франции после слов Макрона о «полных идиотах»

МИД Гаити вызвал посла Франции Антуана Мишона после слов французского президента Эмманюэля Макрона о «полных идиотах» в гаитянском переходном совете, вынудивших уйти в отставку бывшего премьер-министра страны Ариэля Анри. Об этом сообщает France24.

Источник: AP 2024

На кадрах, опубликованных France24, Макрон общается с кем-то, кто называет его и Францию «ответственными за ситуацию на Гаити».

«Они полные идиоты, им не следовало увольнять его (Анри. — РБК). Он был отличным премьер-министром», — сказал Макрон в кулуарах саммита «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро.

На Гаити несколько лет нестабильная ситуация из-за кризиса, начавшегося с убийства президента Жовенеля Моиза колумбийскими наемниками в июле 2021 года. В стране активизировались местные вооруженные банды.

В марте 2024 года Анри согласился уйти в отставку сразу после того, как будет создан переходный президентский совет.

Власти Гаити также неоднократно призывали Францию возместить ущерб, принесенный государству колониальной политикой Парижа. Страна объявила о независимости от Франции в 1804 году. В 1825-м Гаити пришлось заплатить Парижу «колоссальный выкуп», чтобы французы признали ее независимость, что привело карибское государство в «порочный круг обнищания».

дипломатия