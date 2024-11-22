Марию Захарову ждут в Минске на Рождественских чтениях

Открытие десятых Белорусских образовательных Рождественских чтений на тему «80-летие Великой Победы и духовный опыт поколений. К 25-летию Союзного государства» состоится в белорусской столице 28 ноября.
«Захарова Мария Владимировна приглашена, мы надеемся, что она прибудет».
По его словам, ее также пригласили на пленарные слушания, которые пройдут в Национальной библиотеке.
Говоря о теме, которой в этом году посвящены Рождественские чтения, предстоятель БПЦ сказал: «Сегодня нам важно осмыслить, каким образом развитие европейской цивилизации, политической системы привело к самым страшным войнам человечества. И без понимания этих предпосылок невозможно избежать очередного глобального конфликта, на пороге которого мы уже находимся».
При этом Вениамин отметил важность осмысления феномена Великой Победы, о чем будет идти речь на пленарном заседании Рождественских чтений, в тематических секциях и на круглых столах.
«Важно проанализировать причины, приведшие к войнам, осмыслить феномен Великой Победы. Что к ней привело, почему мы победили в самой страшной войне в истории человечества, как это повлияло на ход нашей истории», — подчеркнул митрополит.
Он сказал, что в настоящее время нужно понимать, что без единства народов СССР не было бы Победы.
Рождественские чтения Белорусская православная церковь проводит в 10-й раз. К участию в них приглашены священнослужители, представители органов власти Беларуси и России, руководство Постоянного комитета Союзного государства, ученые и студенты.