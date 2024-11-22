Марию Захарову ждут в Минске на Рождественских чтениях

Говоря о теме, которой в этом году посвящены Рождественские чтения, предстоятель БПЦ сказал: «Сегодня нам важно осмыслить, каким образом развитие европейской цивилизации, политической системы привело к самым страшным войнам человечества. И без понимания этих предпосылок невозможно избежать очередного глобального конфликта, на пороге которого мы уже находимся».