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Марию Захарову ждут в Минске на Рождественских чтениях

МИНСК, 22 ноя — Sputnik. Белорусская православная церковь пригласила принять участие в Рождественских чтениях официального представителя МИД России Марию Захарову, сообщил журналистам глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин, отвечая на вопрос Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Открытие десятых Белорусских образовательных Рождественских чтений на тему «80-летие Великой Победы и духовный опыт поколений. К 25-летию Союзного государства» состоится в белорусской столице 28 ноября.

«Захарова Мария Владимировна приглашена, мы надеемся, что она прибудет».

сказал Митрополит.

По его словам, ее также пригласили на пленарные слушания, которые пройдут в Национальной библиотеке.

Говоря о теме, которой в этом году посвящены Рождественские чтения, предстоятель БПЦ сказал: «Сегодня нам важно осмыслить, каким образом развитие европейской цивилизации, политической системы привело к самым страшным войнам человечества. И без понимания этих предпосылок невозможно избежать очередного глобального конфликта, на пороге которого мы уже находимся».

При этом Вениамин отметил важность осмысления феномена Великой Победы, о чем будет идти речь на пленарном заседании Рождественских чтений, в тематических секциях и на круглых столах.

«Важно проанализировать причины, приведшие к войнам, осмыслить феномен Великой Победы. Что к ней привело, почему мы победили в самой страшной войне в истории человечества, как это повлияло на ход нашей истории», — подчеркнул митрополит.

Он сказал, что в настоящее время нужно понимать, что без единства народов СССР не было бы Победы.

Рождественские чтения Белорусская православная церковь проводит в 10-й раз. К участию в них приглашены священнослужители, представители органов власти Беларуси и России, руководство Постоянного комитета Союзного государства, ученые и студенты.