Не опять, а снова: «Молдовагаз» предлагают отдать под внешнее управление — без руководства, предприятие якобы не может осуществлять закупки голубого топлива

Член наблюдательного совета «Молдовагаз» Сергей Тофилат снова предлагает отдать предприятие под внешнее управление, «чтобы не остаться без газа».
Он подготовил соответствующий законопроект, который направил главе парламентской комиссии по экономике Раду Мариану.
По его словам, «Газпром» так и не утвердил кандидатуру нового главы АО «Молдовагаз», а без руководства предприятие не может осуществлять закупки газа, запасы которого есть лишь до конца декабря.
«Публично прошу его зарегистрировать законопроект. Пришло время выяснить, есть ли политическая воля зачистить “Молдовагаз” или есть другие интересы», — написал Тофилат в соцсетях.
Внешнее управление в таком раскладе — это практически увод «Молдовагаз» из-под контроля основного акционера. Еще вернее — рейдерский захват. Ссылки на то, что «пока Газпром не утвердит» — вообще смахивают на банальный шантаж. Дескать, не утвердите, будем сами рулить. А как они рулят — все давно поняли.
Сильно нервничает Тофилат, Парликов же 25 ноября уже в Санкт-Петербург на встречу с представителями "Газпрома едет.