Не опять, а снова: «Молдовагаз» предлагают отдать под внешнее управление — без руководства, предприятие якобы не может осуществлять закупки голубого топлива

Внешнее управление в таком раскладе — это практически увод «Молдовагаз» из-под контроля основного акционера. Еще вернее — рейдерский захват. Ссылки на то, что «пока Газпром не утвердит» — вообще смахивают на банальный шантаж. Дескать, не утвердите, будем сами рулить. А как они рулят — все давно поняли.