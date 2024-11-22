Патриарх Кирилл отметил работу свердловского омбудсмена

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского омбудсмена, Мерзлякова награждена за большой вклад в правозащитную деятельность и содействие церковным гуманитарным инициативам. Она давно осуществляет вместе с церковью важные благотворительные проекты, направленные на поддержку социально незащищенных уральцев, участников СВО и членов их семей. В этом уполномоченному помогают митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и священнослужители епархии.