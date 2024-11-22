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Патриарх Кирилл отметил работу свердловского омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова получила грамоту Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского омбудсмена, Мерзлякова награждена за большой вклад в правозащитную деятельность и содействие церковным гуманитарным инициативам. Она давно осуществляет вместе с церковью важные благотворительные проекты, направленные на поддержку социально незащищенных уральцев, участников СВО и членов их семей. В этом уполномоченному помогают митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и священнослужители епархии.

Напомним, недавно стало известно, что следующий Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека пройдет в середине 2025 года в Екатеринбурге.

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