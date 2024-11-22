Орбан заявил о бойкоте в Венгрии ордера МУС на арест Нетаньяху

«Мы не будем повиноваться этому решению. Для него не будет последствий», — сказал Орбан в эфире государственной радиостанции, обсуждая возможность приезда Нетаньяху в страну.
Как сообщает Associated Press, Орбан заявил, что пригласит Нетаньяху в Венгрию для проведения переговоров в «адекватных условиях безопасности».
Венгерский премьер оценил решение о выдаче ордера на арест Нетаньяху как «неправильное» и «циничное», противоречащее международному праву. Орбан подчеркнул, что ордер Международного суда способствует усилению напряженности. Согласно его заявлению, орган юстиции «вмешивается в действующий конфликт в политических целях».
Глава правительства Венгрии пообещал пригласить Биньямина Нетаньяху в страну для того, чтобы способствовать прекращению конфликта в секторе Газа, сообщает «Интерфакс».
Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта. Причина оформления ордера — «причастность к военным преступлениям в секторе Газа»
В мире по-разному отреагировали на выдачу ордера. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал все государства ЕС считаться с решением МУС. Франция и Германия поддержали арест, Нидерланды и Канада согласились исполнять решение суда,
Президент США Джо Байден заявил, что решение МУС возмутительно. Лидер немецкой партии «Союз 90/Зеленые» Сара Вагенкнехт назвала ордер МУС на арест Нетаньяху оскорблением канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, так как часть поставок оружия для израильской армии осуществляется из ФРГ.