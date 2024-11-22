Депутат Воронежской областной думы получил государственную награду

До 1991 года Александр Вериковский работал в Новохоперском районе в качестве главврача. В 1992-м стал первым заместителем главы районной администрации, после чего получил должность руководителя Новохоперского территориально-медицинского объединения (ТМО). С 1997 по 2006 год был главным врачом санатория имени Цюрупы в Лискинском районе. Избирался в Лискинский районный Совет народных депутатов.