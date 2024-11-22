Депутат Воронежской областной думы получил государственную награду

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя председателя комитета Воронежской областной думы по бюджетной политике, налогам и финансам Александра Вериковского. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 21 ноября.
Награда Александру Вериковскому присвоена за заслуги в укрепление законности, защиты прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что аналогичную награду получил заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Владимир Щербаков.
Справка РИА «Воронеж»
Александр Вериковский с 1980 года живет и трудится в Воронежской области. Окончил Воронежский филиал Российской академии государственной службы при Президенте РФ, где получил квалификацию менеджера государственного и муниципального управления. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ.
До 1991 года Александр Вериковский работал в Новохоперском районе в качестве главврача. В 1992-м стал первым заместителем главы районной администрации, после чего получил должность руководителя Новохоперского территориально-медицинского объединения (ТМО). С 1997 по 2006 год был главным врачом санатория имени Цюрупы в Лискинском районе. Избирался в Лискинский районный Совет народных депутатов.
С мая 2006 года Александр Вериковский стал председателем комитета Воронежской областной думы по бюджету, налогам, финансам и банковской деятельности на постоянной основе, заместитель председателя комитета по культуре и образованию. С 2020 года был избран депутатом Воронежской областной думы VII созыва, став заместителем председателя комитета по бюджетной политике, налогам и финансам.