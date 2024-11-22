The Economist: ордер МУС на арест Нетаньяху будет иметь серьезные последствия

Обвинения, выдвинутые против двух израильских политиков, стали настоящим потрясением. Их обвиняют в потакании военным преступлениям во время годичной войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа. Ордер МУС — дипломатическая катастрофа для Нетаньяху и, возможно, для самого суда, предполагается в статье.
Карим Хан, британский юрист и прокурор МУС, запросил ордера на арест израильтян еще в мае. Дело, которое он возбудил, отделено от обвинений в актах геноцида Израиля против палестинцев, находящихся на рассмотрении Международного суда при ООН (последний рассматривает споры между государствами, а МУС преследует отдельных лиц).
Обвинения, предъявленные Нетаньяху и Галанту, доказать легче, чем обвинение в геноциде против палестинского народа. В частности, израильских политиков обвиняют в использовании голода в качестве орудия войны в секторе Газа и в организации нападений на мирных жителей на этой территории. Коллегия из трех судей нашла «разумные основания полагать», что такие преступления имели место.
Коллегия отклонила процессуальный протест Израиля, который утверждал, что суд не имеет юрисдикции в секторе Газа. Палестина, частью которой является сектор Газа, является участником Римского статута — правовых рамок для МУС.
Постановление МУС вызвало массовое осуждение со стороны израильских политиков.
Сам Нетаньяху назвал это «современным процессом Дрейфуса», имея в виду неправомерное преследование еврейского офицера во французской армии в 1894 году.
Но обвинение в антисемитизме можно смело сбросить со счетов. Ничто в истории суда не указывает на его зацикленность на евреях. С момента своего основания в 2002 году МУС в основном преследовал африканских военачальников и диктаторов, например Омара аль-Башира, бывшего президента Судана, или Сейфа Каддафи, сына убитого президента Ливии Муаммара Кадаффи. За последние два года МУС выдал ордера на арест ряда российских чиновников, включая президента Владимира Путина.
Самым непосредственным последствием решения МУС является то, что теперь Нетаньяху и Галант не смогут посетить эти страны из-за угрозы ареста. Как подчеркнул Джозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза, решение МУС является обязательным для всех членов ЕС.
Нетаньяху завершил свой путь законного лидера на международной арене.
Главное исключение — США, которые не являются членом суда. И решение МУС произвело там настоящий фурор: оно опозорит уходящую администрацию Джо Байдена, посеет разногласия среди демократов и возмутит республиканцев, которые в январе готовятся взять под контроль Белый дом и обе палаты конгресса.
Майк Уолтц, которого Дональд Трамп выбрал своим советником по национальной безопасности, пообещал «решительный ответ» на «антисемитскую предвзятость» суда. Джон Тун, новый лидер республиканского большинства в сенате, осудил действия МУС как «возмутительные, незаконные и опасные». По его словам, действия МУС, если его не остановить, «могут представлять угрозу для США в будущем».
Тун призвал Чака Шумера, лидера демократического большинства в сенате, рассмотреть законопроект, который позволит применить масштабные экономические санкции и визовые ограничения к судьям и другим лицам, связанным с МУС, включая членов их семей. В противном случае, предупредил Тун, республиканцы сделают это самостоятельно в январе «в приоритетном порядке».
Сенат 20 ноября решительно отклонил три ходатайства, призывающие Байдена прекратить поставки оружия в Израиль, но 17 из 47 демократов и два независимых сенатора проголосовали как минимум за одно из важнейших ходатайств.
К тому же она сопротивляется законопроекту о санкциях в отношении МУС, считая их чрезмерными.
По иронии судьбы, именно суд может незамедлительно пострадать от последствий в виде санкций, введенных США. Нетаньяху, разумеется, не окажется на скамье подсудимых. Израиль не собирается прекращать войну в секторе Газа. Но решение МУС все же будет иметь долгосрочные последствия: и Нетаньяху, и возглавляемая им страна станут более изолированы и более зависимы от США.