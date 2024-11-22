The Economist: ордер МУС на арест Нетаньяху будет иметь серьезные последствия

Но обвинение в антисемитизме можно смело сбросить со счетов. Ничто в истории суда не указывает на его зацикленность на евреях. С момента своего основания в 2002 году МУС в основном преследовал африканских военачальников и диктаторов, например Омара аль-Башира, бывшего президента Судана, или Сейфа Каддафи, сына убитого президента Ливии Муаммара Кадаффи. За последние два года МУС выдал ордера на арест ряда российских чиновников, включая президента Владимира Путина.