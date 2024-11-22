Лукашенко рассказал, когда готов отключить интернет

По словам белорусского лидера, это делалось с его разрешения. Потому что, когда возникают проблемы, приходится все взвешивать.
Президент указал, что тогда на чаше весов была целая страна, которую было необходимо удержать.
«Если это повторится, отключим вообще» — цитирует президента Telegram-канал «Пул Первого».
По его словам, события развивались таким образом, что в стране могла начаться война. Все шло из интернета. Прежде всего, информация о том, куда и когда идти, шла из Польши.
«Я понимал, к чему мы можем прийти. У нас была бы война похлеще, чем на Украине. У нас бы это было, было бы жестче».
При этом он пояснил, что основной его задачей является защита страны.
«Поэтому я бегал там со своими детьми с автоматом по Минску. Это были мои полномочия, никуда не денешься … Я знал, что если я тогда с соответствующими людьми не устою, здесь будут войска НАТО. Они уже были заряжены к этому», — сказал глава государства.
По его мнению, оппозиция в случае захвата власти пригласила бы в страну войска НАТО. Это вызвало бы ответную реакцию российской стороны.
«Началась бы война, опять на нашей территории. Я это все понимал. Это на одной чаше весов. Я видел, что активно используется интернет для этого — чтобы показать маршруты, что бить, ломать».
В завершение он добавил, что отключил интернет, чтобы иностранные спецслужбы не управляли белорусским обществом, вот по какой причине это делалось.