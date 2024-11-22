Лукашенко рассказал, когда готов отключить интернет

«Поэтому я бегал там со своими детьми с автоматом по Минску. Это были мои полномочия, никуда не денешься … Я знал, что если я тогда с соответствующими людьми не устою, здесь будут войска НАТО. Они уже были заряжены к этому», — сказал глава государства.