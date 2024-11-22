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Рыженков: Беларусь готова к подписанию договора о гарантиях безопасности с РФ

БРЕСТ, 22 ноя — Sputnik. Минск готов к подписанию договора о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией, сообщил на заседании коллегии министерств иностранных дел двух стран глава белорусского МИД Максим Рыженков, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Он подчеркнул, что все внутригосударственные процедуры для подписания этого документа завершены.

«В рамках работы наших министерств была создана рабочая группа, мы отработали этот документ очень качественно, комплексно, и с белорусской стороны все внутригосударственной процедуры завершены. Мы готовы к подписанию этого важного документа».

сообщил Рыженков.

Ранее сообщалось, что в положениях договора о гарантиях безопасности Союзного государства будет заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Беларуси и России.

Как заявлял госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, этот документ, а также новая союзная концепция безопасности будут вынесены на утверждение президентов Беларуси и России на заседании Высшего госсовета, который состоится в начале декабря текущего года.