Рыженков: Беларусь готова к подписанию договора о гарантиях безопасности с РФ

Он подчеркнул, что все внутригосударственные процедуры для подписания этого документа завершены.
«В рамках работы наших министерств была создана рабочая группа, мы отработали этот документ очень качественно, комплексно, и с белорусской стороны все внутригосударственной процедуры завершены. Мы готовы к подписанию этого важного документа».
Ранее сообщалось, что в положениях договора о гарантиях безопасности Союзного государства будет заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Беларуси и России.
Как заявлял госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, этот документ, а также новая союзная концепция безопасности будут вынесены на утверждение президентов Беларуси и России на заседании Высшего госсовета, который состоится в начале декабря текущего года.