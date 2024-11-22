Лукашенко о переговорах по Украине: никакие америкосы и европейцы ничего хорошего не сделают и не помогут

«Я войны не хочу на своей земле. Но, к сожалению, эскалация продолжается. Как мне себя в этой ситуации вести? Влезать в это ни в коем случае нельзя. А если начнется столкновение России с НАТО, нам тоже будет непросто. Не хотелось, чтобы война была на нашей территории, чтобы чьи-то интересы решались здесь, за наш счет», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент заявил, что никогда не напрашивался на посредничество в переговорах между Россией и Украиной и вообще не любит это явление как таковое. Но так случилось, что конфликт случился около Беларуси, и он, конечно, заинтересован в его мирном урегулировании. Ведь от этого зависит и судьба Беларуси. Только поэтому, а не для того, чтобы «засветиться», главе государства пришлось оказать и до сих пор оказывать определенное содействие сторонам.
«Мы — три славянских народа. Никакие америкосы, никакие европейцы — никто нам ничего хорошего не сделает и не поможет. Мы должны сесть и договориться, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Почему в Беларуси? Потому что это у нашего забора, у нашей границы. И наши интересы должны быть соблюдены. Мы хотим, чтобы, когда договаривались по Украине, не были ущемлены наши интересы».