Лукашенко о переговорах по Украине: никакие америкосы и европейцы ничего хорошего не сделают и не помогут

Президент заявил, что никогда не напрашивался на посредничество в переговорах между Россией и Украиной и вообще не любит это явление как таковое. Но так случилось, что конфликт случился около Беларуси, и он, конечно, заинтересован в его мирном урегулировании. Ведь от этого зависит и судьба Беларуси. Только поэтому, а не для того, чтобы «засветиться», главе государства пришлось оказать и до сих пор оказывать определенное содействие сторонам.