Виталий Хоценко назначил 5 министров

Сегодня, 22 ноября, губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжения о назначении на должности руководителей пять министерств:
- министерства имущественных отношений — Евгения Козлова;
- министерства природных ресурсов и экологии — Татьяны Хаврониной;
- министерства промышленности и научно-технического развития — Андрея Посаженникова;
- министерства региональной безопасности — Алексея Кубица;
- министерства строительства — Александра Рашко.
Отметим, что все они уже занимали указанные должности. Речь идёт о переназначении чиновников в связи с окончанием их годового контракта. Новые контракты также подписаны на год.
Вместе с министрами Хоценко назначил и заместителей:
- Светлану Бакулину — заместителем министра культуры;
- Святослава Комерзана — заместителем министра энергетики и ЖКХ;
- Олега Колесникова и Николая Филонова — заместителями министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.