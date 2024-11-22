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Виталий Хоценко назначил 5 министров

Со всеми заключены контракты на год.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 22 ноября, губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжения о назначении на должности руководителей пять министерств:

  • министерства имущественных отношений — Евгения Козлова;
  • министерства природных ресурсов и экологии — Татьяны Хаврониной;
  • министерства промышленности и научно-технического развития — Андрея Посаженникова;
  • министерства региональной безопасности — Алексея Кубица;
  • министерства строительства — Александра Рашко.

Отметим, что все они уже занимали указанные должности. Речь идёт о переназначении чиновников в связи с окончанием их годового контракта. Новые контракты также подписаны на год.

Вместе с министрами Хоценко назначил и заместителей:

  • Светлану Бакулину — заместителем министра культуры;
  • Святослава Комерзана — заместителем министра энергетики и ЖКХ;
  • Олега Колесникова и Николая Филонова — заместителями министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.