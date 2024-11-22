Кремль назвал запуск «Орешника» демонстрацией возможного ответа Западу

«Главный месседж [запуска “Орешника”] — это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину, впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны. Возможности российская сторона четко продемонстрировала, и контуры дальнейших ответных действий на случай, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно начерчены», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).