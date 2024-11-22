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Кремль назвал запуск «Орешника» демонстрацией возможного ответа Западу

Россия, запустив баллистическую ракету «Орешник» по военному объекту в Днепре, продемонстрировала свои возможности ответа на «безрассудные» действия Запада, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Главный месседж [запуска “Орешника”] — это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину, впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны. Возможности российская сторона четко продемонстрировала, и контуры дальнейших ответных действий на случай, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, вполне тоже однозначно начерчены», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что каких-либо контактов Владимира Путина с действующей американской администрацией после запуска «Орешника» не было.

Мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его. Но мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации, и делает это достаточно безрассудно.

Дмитрий Песков

О применении баллистической ракеты «Орешник» для удара по объекту в Днепре Путин сообщил накануне вечером. Поводом он назвал удары ВСУ 19 и 21 ноября по Курской и Брянской областям ракетами ATACMS и Storm Shadow, переданными западными странами. После применения американских и британских дальнобойных ракет «региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», подчеркнул в обращении президент.

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — добавил Путин.

Тогда же Песков сообщил, что Россия не должна была уведомлять США или другие страны о применении «Орешника», поскольку речь идет о ракете средней дальности. Однако он уточнил, что за 30 минут до пуска «Орешника» Россия отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра уменьшения ядерной опасности.

Песков Дмитрий