Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу

— Я клятву давал, а вы — нет. А как это? Поэтому видите, регламент наш правительственный, чтобы все члены правительства присягу приносили публично на думе. Потому что дума у нас законодательный орган, который в некотором смысле контролирует правительство. Вот сюда чтобы выходил каждый и клялся. Чтобы потом спросить у него можно было не только по закону, но еще и по понятиям, с точки зрения подходов некоторых. Не надо комментировать. Мои поручения можно выполнять и без комментариев, — говорит губернатор на видео.