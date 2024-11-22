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Бюджет Крыма на 2025 год — куда направят деньги

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Бюджет Крыма на 2025 год сохранит все социальные расходы, в том числе почти 8 миллиардов рублей будут направлены на предоставление льгот крымчанам. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов по итогам бюджетных парламентских слушаний.

Источник: РИА "Новости"

«Заложены средства на развитие образования и здравоохранения, культуры, спорта, реализацию мер социальной поддержки, в том числе участников СВО и их семей, строительство и приобретение жилья для обеспечения детей-сирот, инвалидов и других категорий граждан, а также служебного жилья для работников социальной сферы, переселения крымчан из аварийных домов», — написал Константинов в своем Telegram-канале.

В том числе 7,9 млрд рублей республика выделит на предоставление различных льгот крымчанам, 2,7 млрд рублей — на льготное лекарственное обеспечение, 6,2 млрд рублей — на ремонт дорог, 2,4 млрд — на поддержку сельского хозяйства, в том числе виноградарства и овощеводства. Также заложены средства на развитие промышленности.

«В целом проект бюджета Крыма на будущий год позитивный, в нем сохраняется принцип динамичного развития нашей республики и отражены пожелания людей. В ближайшее время проект бюджета будет рассмотрен на заседаниях Государственного Совета», — отметил глава крымского парламента.

В 2025 году доходы бюджета республики составят 220,4 млрд рублей, в 2026 году — 213,5 млрд рублей, в 2027 году — 197,6 млрд рублей. При этом ожидается рост собственных налоговых и неналоговых доходов с 94,4 млрд рублей в 2025 году до 101,5 млрд рублей в 2027 году, сообщал ранее Константинов.

бюджет