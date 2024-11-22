Бюджет Крыма на 2025 год — куда направят деньги

«Заложены средства на развитие образования и здравоохранения, культуры, спорта, реализацию мер социальной поддержки, в том числе участников СВО и их семей, строительство и приобретение жилья для обеспечения детей-сирот, инвалидов и других категорий граждан, а также служебного жилья для работников социальной сферы, переселения крымчан из аварийных домов», — написал Константинов в своем Telegram-канале.