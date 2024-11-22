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Обращение Путина, пуск «Орешника» и ордер МУС на арест Нетаньяху. Темы брифинга Пескова

Видеозаявление президента России Владимира Путина, пуск гиперзвуковой ракеты «Орешник» и выдача Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин вечером проведет совещание, его тему заранее анонсировать не будут.

В течение дня глава государства проведет другие встречи, они будут носить «непубличный характер».

О заявлениях Путина

Главный посыл обращения Путина заключался в том, что «безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны».

Глава государства акцентировал, что сохраняет «готовность к любым контактам» для выхода на «мирную траекторию» и деэскалации конфликта на Украине.

Россия «четко продемонстрировала» контуры возможного ответа, если Запад проигнорирует ее озабоченности.

Кремль не сомневается, что действующая администрация США ознакомилась с заявлениями российского лидера: «Каких-либо контактов с действующей администрацией [США] не было. С другой стороны, вчерашнее заявление было весьма и весьма исчерпывающим, понятным, логичным. И поэтому мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его».

В Кремле бы предпочли, чтобы Вашингтон прислушался к сентябрьским заявлениям Путина о последствиях ударов по России западным оружием.

О пуске «Орешника»

Российская гиперзвуковая ракета «Орешник» не является межконтинентальной, поэтому Москва не обязана была уведомлять Вашингтон о таком пуске. Однако поскольку она баллистическая, американская сторона за 30 минут до пуска получила уведомление по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме.

Российские военные проработают нюансы предупреждения мирных граждан Украины о предстоящих ударах с использованием «Орешника».

О решении МУС

Кремль не стал комментировать выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Действия МУС вряд ли чему-то способствуют, в том числе и ближневосточному урегулированию.

О санкциях

Кремль воспринимает санкции США против Газпромбанка как попытку помешать поставкам российского газа в Европу и будет принимать контрмеры.

Полностью заблокировать санкциями такую страну, как Россия, невозможно.

Россия найдет варианты решения ситуации с оплатой ЕС газа после санкций США против Газпромбанка: «Может, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено».

Песков Дмитрий