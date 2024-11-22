Обращение Путина, пуск «Орешника» и ордер МУС на арест Нетаньяху. Темы брифинга Пескова

Кремль не сомневается, что действующая администрация США ознакомилась с заявлениями российского лидера: «Каких-либо контактов с действующей администрацией [США] не было. С другой стороны, вчерашнее заявление было весьма и весьма исчерпывающим, понятным, логичным. И поэтому мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его».