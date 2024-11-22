Обращение Путина, пуск «Орешника» и ордер МУС на арест Нетаньяху. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин вечером проведет совещание, его тему заранее анонсировать не будут.
В течение дня глава государства проведет другие встречи, они будут носить «непубличный характер».
О заявлениях Путина
Главный посыл обращения Путина заключался в том, что «безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны».
Глава государства акцентировал, что сохраняет «готовность к любым контактам» для выхода на «мирную траекторию» и деэскалации конфликта на Украине.
Россия «четко продемонстрировала» контуры возможного ответа, если Запад проигнорирует ее озабоченности.
Кремль не сомневается, что действующая администрация США ознакомилась с заявлениями российского лидера: «Каких-либо контактов с действующей администрацией [США] не было. С другой стороны, вчерашнее заявление было весьма и весьма исчерпывающим, понятным, логичным. И поэтому мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его».
В Кремле бы предпочли, чтобы Вашингтон прислушался к сентябрьским заявлениям Путина о последствиях ударов по России западным оружием.
О пуске «Орешника»
Российская гиперзвуковая ракета «Орешник» не является межконтинентальной, поэтому Москва не обязана была уведомлять Вашингтон о таком пуске. Однако поскольку она баллистическая, американская сторона за 30 минут до пуска получила уведомление по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме.
Российские военные проработают нюансы предупреждения мирных граждан Украины о предстоящих ударах с использованием «Орешника».
О решении МУС
Кремль не стал комментировать выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта.
Действия МУС вряд ли чему-то способствуют, в том числе и ближневосточному урегулированию.
О санкциях
Кремль воспринимает санкции США против Газпромбанка как попытку помешать поставкам российского газа в Европу и будет принимать контрмеры.
Полностью заблокировать санкциями такую страну, как Россия, невозможно.
Россия найдет варианты решения ситуации с оплатой ЕС газа после санкций США против Газпромбанка: «Может, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено».