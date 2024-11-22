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Конфликт на Украине входит в решающую фазу, заявил Туск

ВАРШАВА, 22 ноя — РИА Новости. Вооруженный конфликт на Украине входит в решающую фазу, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая перед делегацией Союза польских учителей.

Источник: AP 2024

«Сложно, чтобы я не сказал несколько слов о ситуации, в которой мы все оказались, ибо это историческая ситуация. Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем», — сказал Туск.

При этом он заявил, что видит угрозу «глобального конфликта».

«Мы чувствуем, что приближается неизвестное. Никто из нас не знает конца этого конфликта. События последних нескольких десятков часов говорят о том, что угроза действительно серьезная и реальная, если речь идет о глобальном конфликте», — сказал польский премьер.

Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.