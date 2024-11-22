Назначен руководитель аппарата Министерства туризма и спорта РК

Роллан Серикович Сериков родился в 1979 году. Доктор PhD. Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (Университет Нархоз).
В разные годы работал в сфере высшего образования в качестве преподавателя, руководителя управления, директора департамента. В 2017—2020 гг. — руководитель управления по организации и проведению тестирования Национального центра тестирования МОН РК. 2021−2023 гг. — руководящие должности в Академии физической культуры и массового спорта (г. Астана), в Ассоциации Qazaq kuresi.
Занимался предпринимательской деятельностью в области спорта, строительства, управления недвижимостью
Награжден нагрудным знаком «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» (2019 г.), медалью «Халық алғысы» (2020 г.) и Благодарностью Президента Республики Казахстан (2024 г.). Автор около 50 научных публикаций.