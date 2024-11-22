Назначен руководитель аппарата Министерства туризма и спорта РК

В разные годы работал в сфере высшего образования в качестве преподавателя, руководителя управления, директора департамента. В 2017—2020 гг. — руководитель управления по организации и проведению тестирования Национального центра тестирования МОН РК. 2021−2023 гг. — руководящие должности в Академии физической культуры и массового спорта (г. Астана), в Ассоциации Qazaq kuresi.