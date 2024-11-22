Лукашенко предупредил желающих протестовать о последствиях

По его словам, в случае захвата власти оппонентами, эти войска НАТО в тот же день пригласили бы в Белоруссию. «Они выдвинулись бы до Смоленска. Ответ какой? Как бы отреагировала Россия? Началась бы война, опять на нашей территории. Я это все понимал. Это на одной чаше весов. Я видел, что активно используется интернет для этого — чтобы показать маршруты, что бить, ломать. Я думаю: перевернут страну! И через интернет идет эта бадяга. И что вы думаете, я буду смотреть и молиться на то, что вы кому-то сообщение не отправили, если страны завтра не будет?! В моменте вы этого не понимаете. А если не в моменте? Я-то должен это понимать. Не вы, так ваши родители меня для этого избрали. И я вот взвешиваю и думаю: чтобы страну сохранить, мы на два часа или на час интернет отключим, чтобы оттуда спецслужбы не управляли нашим обществом. Вот для чего это делалось. Я выбирал лучшее из худшего», — сказал Лукашенко.