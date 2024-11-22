Лукашенко предупредил желающих протестовать о последствиях

«Если это (события 2020 года — ред.) повторится, отключим вообще. Скажу откровенно, что это практически всегда, особенно на начальных стадиях, было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать, что важнее. Я, естественно, видел дальше», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече со студентами гуманитарного профиля.
По его словам, на одной чаше весов тогда была судьба страны, и если бы тогда страну не удержали, то это могло привести в том числе к войне. «Никто там никого не ломал и не бил, никого там бить и ломать не надо было. Белорусы — они не такие люди. И я понимал, откуда все идет. Через интернет это все шло, из Польши прежде всего: маршруты, куда будем идти, как будем идти. Я понимал, к чему мы можем прийти. У нас была бы война похлеще, чем в Украине. У нас бы это было, было бы жестче», — отметил белорусский лидер.
Он также заметил, что его главная задача — защитить страну. «И я понял — страну разрушат. Поэтому я бегал там со своими детьми с автоматом по Минску. Это были мои полномочия, никуда не денешься — надо было утихомирить их. А они врали: “Лукашенко сбежал, Лукашенко пьяный, Лукашенко больной…” Но я знал, что если я тогда с соответствующими людьми не устою, здесь будут войска НАТО. Они уже были заряжены к этому», — сказал президент Белоруссии.
По его словам, в случае захвата власти оппонентами, эти войска НАТО в тот же день пригласили бы в Белоруссию. «Они выдвинулись бы до Смоленска. Ответ какой? Как бы отреагировала Россия? Началась бы война, опять на нашей территории. Я это все понимал. Это на одной чаше весов. Я видел, что активно используется интернет для этого — чтобы показать маршруты, что бить, ломать. Я думаю: перевернут страну! И через интернет идет эта бадяга. И что вы думаете, я буду смотреть и молиться на то, что вы кому-то сообщение не отправили, если страны завтра не будет?! В моменте вы этого не понимаете. А если не в моменте? Я-то должен это понимать. Не вы, так ваши родители меня для этого избрали. И я вот взвешиваю и думаю: чтобы страну сохранить, мы на два часа или на час интернет отключим, чтобы оттуда спецслужбы не управляли нашим обществом. Вот для чего это делалось. Я выбирал лучшее из худшего», — сказал Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.