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Лавров рассказал, что может Минск в статусе государства-партнера БРИКС

БРЕСТ, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Белоруссия, получив статус государства-партнера БРИКС, сможет участвовать во всех мероприятиях объединения.

Источник: © РИА Новости

Выступая со вступительным словом на совместном заседании коллегии МИД двух стран, министр напомнил, что в этом году Белоруссия стала государством-партнером БРИКС.

«Это новая категория, которая практически означает — мы тут недавно с китайским коллегой общались — означает возможность участия во всех без исключения мероприятиях, ну, единственное, поскольку это не полноправный член, на данном этапе, страны-партнеры не будут подписывать документы», — сказал Лавров.

При этом он добавил, что «участвовать будут во всех мероприятиях». «Это такая позиция России, Китая, я думаю, что она будет поддержана», — заключил российский министр.

По итогам саммита БРИКС в октябре в Казани президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика стала государством-партнером в объединении. По его словам, Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС.

Лавров Сергей
БРИКС