Лавров рассказал, что может Минск в статусе государства-партнера БРИКС

«Это новая категория, которая практически означает — мы тут недавно с китайским коллегой общались — означает возможность участия во всех без исключения мероприятиях, ну, единственное, поскольку это не полноправный член, на данном этапе, страны-партнеры не будут подписывать документы», — сказал Лавров.