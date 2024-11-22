Лавров рассказал, что может Минск в статусе государства-партнера БРИКС

«Это новая категория, которая практически означает — мы тут недавно с китайским коллегой общались — означает возможность участия во всех без исключения мероприятиях, ну, единственное, поскольку это не полноправный член, на данном этапе, страны-партнеры не будут подписывать документы», — сказал Лавров.
При этом он добавил, что «участвовать будут во всех мероприятиях». «Это такая позиция России, Китая, я думаю, что она будет поддержана», — заключил российский министр.
По итогам саммита БРИКС в октябре в Казани президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика стала государством-партнером в объединении. По его словам, Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС.