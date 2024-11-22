Песков: Россия нуждается в мигрантах для динамичного развития

Россия нуждается в трудовых мигрантов для динамичного развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, мигранты — «это потребность», а проблему представляют только те, кто приезжает в страну нелегально, нарушает российские законы и создает предпосылки для распространения преступности. Всего с начала года в России приняли 13 законов, ужесточающих миграционную политику, а запрет на работу приезжих в определенных сферах ввели более 30 российских регионов.