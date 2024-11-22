Лукашенко рассказал о главном страхе своего президентства

— Для того, чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. А какие у меня рычаги? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор! Как я могу Америкой диктовать. Сегодня Трамп и Байден не могут диктовать. У нас что, самая сильная экономика? Нет, — резюмировал президент.