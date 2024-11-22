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Лукашенко рассказал о главном страхе своего президентства

Лукашенко признался, чего боится все свое президентство.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о главном страхе своего президентства, передает БелТА.

Прежде всего, белорусский лидер предостерег от вождизма, назвав его главным страхом своего президенства.

— Вождизма быть не должно. Это то, чего я боюсь всю свою президентскую жизнь, — признался он.

Также Лукашенко сказал, что в Беларуси не было и нет диктатуры.

— Никакой диктатуры в стране нет и быть не может, — заявил глава республики.

При этом белорусский президент пояснил, что для диктаторства необходимо наличие определенных рычагов диктатуры. И добавил, что заявления о том, что в Беларуси диктатура исходят от Америки.

— Для того, чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. А какие у меня рычаги? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор! Как я могу Америкой диктовать. Сегодня Трамп и Байден не могут диктовать. У нас что, самая сильная экономика? Нет, — резюмировал президент.

Также Александр Лукашенко сказал о своих непопулярных решениях: «Если все будет по шерсти и хорошо, страна начнет загнивать».

Еще белорусский президент сказал о своем решении отключить интернет в 2020 году и предостерег от повторения: «Если повторится, отключим вообще».

И также глава республики ответил студентам на троллинг: «Значит, троллят меня. Ну, понятно».