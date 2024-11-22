«Если все будет по шерсти и хорошо, страна начнет загнивать». Лукашенко сказал о необходимости своих непопулярных решений

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему порой принимает непопулярные решения, сообщает БелТА.
В частности, на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля Минска в МГЛУ прозвучал вопрос белорусскому президенту о том, что госслужба и особенно в должности руководителя, часто связана с принятием непопулярных решений, и что они вызывают порой недовольство среди определенных категорий граждан. У белорусского лидера спросили тяжело ли ему принимать подобные непопулярные решения.
В ответ Александр Лукашенко обратил внимание на то, что ему, действительно, довольно часто приходится принимать подобные решения и сказал, что это тяжело. Однако отметил, что при принятии таких решений помогает уверенность в их правильности, понимание того, что они нужны ради благополучия и развития страны и людей.
При этом глава Беларуси предупредил, что будет со страной, если принимать лишь популярные решения.
— Если все будет гладенько, по шерсти и хорошо, страна начнет загнивать. Надо делать так, чтобы все шевелились, все что-то делали, — уверен президент.
Также Александр Лукашенко сказал о своем решении отключить интернет в 2020 году и предостерег от повторения: «Если повторится, отключим вообще».
Еще президент ответил студентам на троллинг: «Значит, троллят меня. Ну, понятно».