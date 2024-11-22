«Если все будет по шерсти и хорошо, страна начнет загнивать». Лукашенко сказал о необходимости своих непопулярных решений

В ответ Александр Лукашенко обратил внимание на то, что ему, действительно, довольно часто приходится принимать подобные решения и сказал, что это тяжело. Однако отметил, что при принятии таких решений помогает уверенность в их правильности, понимание того, что они нужны ради благополучия и развития страны и людей.