Собянин по поручению президента РФ провел личный прием граждан

Первой к мэру по видеосвязи обратилась жительница поселка Коммунарка Светлана Королева с просьбой ускорить процесс запуска поликлиники на проспекте Куприна. «В 2025 году закончим вот эту поликлинику, о которой вы говорите, а рядом в Коммунарке будет построена еще одна, и в целом у нас по Москве где-то 5 поликлиник за 2025−2026 годы. Поэтому в целом ситуация будет намного комфортней … Так что все будет нормально, Светлана. В следующем году закончим строительство и, я думаю, до 1 сентября уже будут принимать посетителей», — сказал Собянин.