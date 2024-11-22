Собянин по поручению президента РФ провел личный прием граждан

Первой к мэру по видеосвязи обратилась жительница поселка Коммунарка Светлана Королева с просьбой ускорить процесс запуска поликлиники на проспекте Куприна. «В 2025 году закончим вот эту поликлинику, о которой вы говорите, а рядом в Коммунарке будет построена еще одна, и в целом у нас по Москве где-то 5 поликлиник за 2025−2026 годы. Поэтому в целом ситуация будет намного комфортней … Так что все будет нормально, Светлана. В следующем году закончим строительство и, я думаю, до 1 сентября уже будут принимать посетителей», — сказал Собянин.
С просьбой отремонтировать конноспортивную базу ЦСКА на улице Дыбенко и благоустроить ее территорию по видеосвязи обратился Илья Петухов. По словам мэра, сейчас начать реконструкцию нет возможности из-за того, что комплекс, в который должны переехать конники вместе с лошадьми, находится в строительстве. Он выразил надежду, что обустройство площадки для временного перевода завершится в следующем году. Параллельно специалисты начнут проектирование реконструкции и капитального ремонта.
«И я думаю, в 2026—2027 годах проведем такую комплексную реконструкцию. Объект очень сложный, непростой. Поэтому просто так быстро сделать невозможно. Можно, конечно, просто покрасить чего-то там, подремонтировать, но мы хотим, чтобы этот комплекс был один из таких знаковых комплексов Москвы, капитально сделать реконструкцию», — добавил Собянин.
На очный прием к мэру пришла жительница Бабушкинского района Елена Сорвачева, ее вопрос касался освещения на улице Ленской. «Я обязательно дам поручение, чтобы разобрались, почему там нет освещения, и в следующем сезоне благоустроители проложат линии специальные для подключения светильников, установят все, сделают. Ну и дам поручение, чтобы еще посмотрели по благоустройству в целом этой территории», — ответил Собянин.
Освещение, лыжные трассы и школа
Москвичка Ольга Богачева попросила мэра установить светофор рядом с одним из входов в парк Академический, который находится на проспекте 60-летия Октября. По ее словам, на проспекте очень интенсивное движение, требуется сделать регулируемый пешеходный переход. Собянин сказал, что даст поручение, чтобы там разобрались с ситуацией. Также с просьбой об увеличении лыжных трасс с искусственным оснежением как в районе Филевский парк, так и в столице в целом выступила москвичка Яна Журавлева. Мэр рассказал, что городские власти приняли решение развивать это направление, и в ближайшие годы сделают еще несколько сотен километров искусственного оснежения.
«Мы постараемся сделать так, что они равномерно распределяются в разных округах, чтобы это было доступно для всех жителей. Со следующего года активно начнем работать над этим, так, чтобы уже в следующий зимний сезон количество таких объектов прибавилось к значительному уровню», — пояснил Собянин. Завершающий вопрос задала мэру столицы жительница района Преображенское Ирина Деген. Она попросила разобраться с вопросом строительства нового корпуса школы № 1505 на улице 2-я Пугачевская. По словам москвички, строительство здания длится около трех-четырех лет.
«Я разберусь, так, чтобы к первому сентября, с начала учебного года запустили и приняли детей. Я возьму на контроль, все доделают, конечно. И оборудование современное сделаем, лаборатории хорошие, классы, так что все будет хорошо», — ответил Собянин.