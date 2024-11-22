Финляндия служит испытательным полигоном для модернизированной ракетной системы армии США

В полевых условиях в Финляндии дебютировала американская реактивная система залпового огня M270A2. Ее тестировали в течение последних нескольких недель во время Dynamic Front, крупнейших артиллерийских учений НАТО. Они проходят по всему восточному флангу альянса и включают дополнительные артиллерийские позиции в Эстонии, Германии, Польше и Румынии, говорится в статье.
А2 может запускать армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS). Украина сейчас использует другую РСЗО для нанесения ударов вглубь территории России.
41-я американская бригада стала частым гостем в Арктике. В мае 2023 года она проходила подготовку в Финляндии, в начале 2024 года — в Норвегии, а на февраль 2025 года запланированы еще одни учения в Норвегии. Девиз бригады «Стремительный и смелый» на фоне отрицательных температур северных стран в шутку был изменен на «Стремительный и охладелый».
По словам командира бригады, полковника Фрэнка Максвелла, солдаты в Финляндии одними из первых получают на вооружение модернизированные ракетные системы.
Это позволяет нам быстрее и точнее вести огонь и выполнять задачи, на которые системы A1S просто не способны.
Однако тестирование А2 и обучение в Арктике сопряжено со своими трудностями. Ледяная, пересеченная местность Лапландии вынуждает солдат адаптироваться к погодным условиям и сохранять бдительность, чтобы избежать повреждения оборудования и оперативных задержек. «Главная трудность — это камни, потому что мы не хотим сбить гусеницу или что-нибудь повредить, и гололедица», — сказал рядовой Брэдфорд Шепард, водитель A2. Но в бригаде нашли решение: они удалили резиновые накладки с гусениц системы, что улучшило сцепление и маневренность.