Финляндия служит испытательным полигоном для модернизированной ракетной системы армии США

Однако тестирование А2 и обучение в Арктике сопряжено со своими трудностями. Ледяная, пересеченная местность Лапландии вынуждает солдат адаптироваться к погодным условиям и сохранять бдительность, чтобы избежать повреждения оборудования и оперативных задержек. «Главная трудность — это камни, потому что мы не хотим сбить гусеницу или что-нибудь повредить, и гололедица», — сказал рядовой Брэдфорд Шепард, водитель A2. Но в бригаде нашли решение: они удалили резиновые накладки с гусениц системы, что улучшило сцепление и маневренность.