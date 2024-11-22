Александр Беглов: Петербург заинтересован в сотрудничестве с Кубой

Губернатор Петербурга Александр Беглов прибыл с рабочим визитом в Республику Куба и обсудил вопросы партнерства с главой Гаваны Янет Эрнандес Перес. К слову, Северная столица сотрудничает с этой провинцией почти 25 лет. И партнерство прекращать не намерены. Напротив, его планируют расширить.
— Петербург заинтересован в развитии новых форм и направлений сотрудничества. В том числе в части развития Цифрового правительства. В городе на Неве накопили большой опыт в этой сфере. А некоторые IT-компании уже сотрудничают с кубинскими партнерами.
Также градоначальник предложил расширить партнерство между университетами Северной столицы и Гаваны в плане обмена студентами и педагогами, создания совместных проектов. Кроме того, в Петербурге намерены продолжать сотрудничать с кубинской провинцией в школьном образовании. Так, Александр Беглов пригласил в город на Неве преподавателей из Гаваны, которые учат детей русскому языку, для прохождения курсов повышения квалификации.
Помимо прочего, Петербург и Гавана готовы обмениваться опытом в области реставрации, туризма и культуры.