Александр Беглов: Петербург заинтересован в сотрудничестве с Кубой

Также градоначальник предложил расширить партнерство между университетами Северной столицы и Гаваны в плане обмена студентами и педагогами, создания совместных проектов. Кроме того, в Петербурге намерены продолжать сотрудничать с кубинской провинцией в школьном образовании. Так, Александр Беглов пригласил в город на Неве преподавателей из Гаваны, которые учат детей русскому языку, для прохождения курсов повышения квалификации.