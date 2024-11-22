Лошкин: Качество водопроводной воды в Челябинске скоро будет улучшено

«Это очень важный объект, причем не только для челябинцев, но и для жителей Копейска, Коркино и Еманжелинска. УФ-станция повысит эффективность обеззараживания воды. Кроме того, запуск новой станции позволит применять при водоочистке меньше хлора, что поможет соблюдать новые требования к качеству питьевой воды», — отметил чиновник.