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Лошкин: Качество водопроводной воды в Челябинске скоро будет улучшено

Качество водопроводной воды в Челябинске скоро будет улучшено — об этом 22 ноября заявил избранный глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее заявление последовало после посещения станции ультрафиолетового обеззараживания на очистных сооружениях водопровода в районе Шершневского водохранилища.

«Это очень важный объект, причем не только для челябинцев, но и для жителей Копейска, Коркино и Еманжелинска. УФ-станция повысит эффективность обеззараживания воды. Кроме того, запуск новой станции позволит применять при водоочистке меньше хлора, что поможет соблюдать новые требования к качеству питьевой воды», — отметил чиновник.

Он добавил, что готовность объекта достаточно высокая. «Есть рабочие вопросы, будем решать. Качество водопроводной воды в Челябинске будет улучшено», — резюмировал Лошкин.

ЖКХ