Голубев стал сенатором Ростовской области

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября подписал указ об отставке губернатора Ростовской области Голубева по собственному желанию. 12 ноября на внеочередном заседании законодательного собрания области были досрочно прекращены полномочия депутата Николая Беляева на основании его заявления. После этого решением регионального избиркома вакантный мандат в законодательном собрании области был передан Голубеву.