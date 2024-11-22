Депутаты Ревды не приняли отставку спикера местной думы и новый устав города

Из-за этого прокуратура намерена обратиться в суд для оценки правомерности данного решения. Напомним, городская дума уже в пятый раз не смогла принять поправки в устав из-за бойкота оппозиционных депутатов. Таким образом, по их словам, они выражают протест против деятельности администрации города и партии «Единая Россия».