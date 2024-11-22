Минэкономразвития РФ не согласовало проект Генплана Воронежа

Напомним, Генплан Воронежа на ближайшие 20 лет был принят в декабре 2020 года. Однако в августе 2024 года Верховный суд РФ признал документ недействительным. Причиной стало увеличение территории города за счет лесного фонда без согласования. Это решение городская Дума пыталась обжаловать в Верховном суде. Позже Федеральное агентство лесного хозяйства согласовало проект, исключив почти 900 га земли лесфонда из «проектируемых» границ населенных пунктов. В начале ноября стартовало общественное обсуждение Генерального плана Воронежа.