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Минэкономразвития РФ не согласовало проект Генплана Воронежа

В мэрии создадут согласительную комиссию.

Источник: Комсомольская правда

Проект Генерального плана Воронежа не прошел процедуру согласования в министерстве экономического развития РФ. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации 22 ноября.

В связи с этим региональное ведомство 14 ноября подготовило сводное заключение о несогласии с проектом Генплана. Причина заключается в отказах в согласовании со стороны двух министерств — Минобрнауки России и Минприроды России, связанные с необходимостью приведения материалов проекта в соответствии с изменившимися требованиями.

В мэрии добавили, что получили от министерств рекомендации, внесли изменения в документы и согласовали их с соответствующими структурами. Принято решение о создании согласительной комиссии для урегулирования разногласий.

Напомним, Генплан Воронежа на ближайшие 20 лет был принят в декабре 2020 года. Однако в августе 2024 года Верховный суд РФ признал документ недействительным. Причиной стало увеличение территории города за счет лесного фонда без согласования. Это решение городская Дума пыталась обжаловать в Верховном суде. Позже Федеральное агентство лесного хозяйства согласовало проект, исключив почти 900 га земли лесфонда из «проектируемых» границ населенных пунктов. В начале ноября стартовало общественное обсуждение Генерального плана Воронежа.