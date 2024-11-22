Минэкономразвития РФ не согласовало проект Генплана Воронежа

Проект Генерального плана Воронежа не прошел процедуру согласования в министерстве экономического развития РФ. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации 22 ноября.
В связи с этим региональное ведомство 14 ноября подготовило сводное заключение о несогласии с проектом Генплана. Причина заключается в отказах в согласовании со стороны двух министерств — Минобрнауки России и Минприроды России, связанные с необходимостью приведения материалов проекта в соответствии с изменившимися требованиями.
В мэрии добавили, что получили от министерств рекомендации, внесли изменения в документы и согласовали их с соответствующими структурами. Принято решение о создании согласительной комиссии для урегулирования разногласий.
Напомним, Генплан Воронежа на ближайшие 20 лет был принят в декабре 2020 года. Однако в августе 2024 года Верховный суд РФ признал документ недействительным. Причиной стало увеличение территории города за счет лесного фонда без согласования. Это решение городская Дума пыталась обжаловать в Верховном суде. Позже Федеральное агентство лесного хозяйства согласовало проект, исключив почти 900 га земли лесфонда из «проектируемых» границ населенных пунктов. В начале ноября стартовало общественное обсуждение Генерального плана Воронежа.