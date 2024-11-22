Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шольц пообещал избежать эскалации с Россией и раскрыл, что надо сделать

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что избежит эскалации с Россией. Об этом он заявил на мероприятии СДПГ в Берлине, передает Bloomberg. Это будет возможно, если избиратели в Германии проголосуют за его партию, а сам он снова станет канцлером, сказал Шольц.

Источник: Без источника

«Многие люди обеспокоены и напуганы безопасностью и миром в Европе, — заявил он. — Поэтому я буду делать то, что не будет способствовать еще большей эскалации».

Он упомянул, что, в частности, не хочет поставлять Украине ракеты Taurus. «Важно, чтобы мы установили четкий курс, на который каждый может положиться», — добавил он.

«Я совершенно уверен, что граждане, которые любят голосовать за демократические партии, прекрасно знают, какая из этих партий взяла на себя обязательство проявлять благоразумие», — сказал Шольц.

Материал дополняется.