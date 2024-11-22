Шольц пообещал избежать эскалации с Россией и раскрыл, что надо сделать

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что избежит эскалации с Россией. Об этом он заявил на мероприятии СДПГ в Берлине, передает Bloomberg. Это будет возможно, если избиратели в Германии проголосуют за его партию, а сам он снова станет канцлером, сказал Шольц.