Шольц пообещал избежать эскалации с Россией и раскрыл, что надо сделать

«Многие люди обеспокоены и напуганы безопасностью и миром в Европе, — заявил он. — Поэтому я буду делать то, что не будет способствовать еще большей эскалации».
Он упомянул, что, в частности, не хочет поставлять Украине ракеты Taurus. «Важно, чтобы мы установили четкий курс, на который каждый может положиться», — добавил он.
«Я совершенно уверен, что граждане, которые любят голосовать за демократические партии, прекрасно знают, какая из этих партий взяла на себя обязательство проявлять благоразумие», — сказал Шольц.
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