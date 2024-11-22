В Берлине сообщили о долгой подготовке плана на случай войны с Россией

Министерство обороны Германии (BMVg) подтвердило информацию газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) о подготовке Бундесвером секретного плана на случай войны с Россией.
«Оперативный план “Германия” не является разработкой последних месяцев, но был инициирован и продуман за несколько лет до этого», — сказал на брифинге представитель ведомства Митко Мюллер (цитата по ТАСС).
19 ноября FAZ сообщила, что в Бундесвер разработал секретный стратегический документ под названием «Оперативный план “Германия” (Operationsplan Deutschland), посвященный действиям в случае военного конфликта с Россией. По данным FAZ, в секретном плане, содержащем около 1 тыс. страниц, перечислены сооружения и объекты инфраструктуры, которые особенно нуждаются в защите по военным причинам.
Военные уже привлекают к подготовке к потенциальному конфликту немецкий бизнес, пишет FAZ. Например, на встрече, которую провела торгово-промышленная палата Гамбурга, подполковник и глава территориальной обороны Гамбурга Йорн Плишке рекомендовал компаниям обучить навыкам вождения грузовика не менее пяти человек из каждых ста сотрудников, закупить дизельные генераторы и разработать внутренние кризисные планы.
О том, что в ближайшие годы Россия может напасть на НАТО, неоднократно заявляли европейские политики. Немецкий министр обороны Германии Борис Писториус еще летом говорил о необходимости подготовить Германию к войне к 2029 году. Министр обороны назвал Россию угрозой не только для Украины, но и для Грузии, Молдавии и в конечном итоге НАТО.
Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока. Он также говорил об отсутствии агрессивных намерений в отношении стран Европы, однако выступал против «агрессивного» расширения НАТО к границам России. Возможное включение Украины в состав альянса Путин называл одной из причин спецоперации.