В Берлине сообщили о долгой подготовке плана на случай войны с Россией

О том, что в ближайшие годы Россия может напасть на НАТО, неоднократно заявляли европейские политики. Немецкий министр обороны Германии Борис Писториус еще летом говорил о необходимости подготовить Германию к войне к 2029 году. Министр обороны назвал Россию угрозой не только для Украины, но и для Грузии, Молдавии и в конечном итоге НАТО.