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В Берлине сообщили о долгой подготовке плана на случай войны с Россией

FAZ ранее раскрыла секретный немецкий план по подготовке к войне с Россией. В Минобороны ФРГ подтвердили его существование. Путин неоднократно указывал, что Россия не имеет агрессивных намерений в отношении стран ЕС и НАТО.

Источник: Без источника

Министерство обороны Германии (BMVg) подтвердило информацию газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) о подготовке Бундесвером секретного плана на случай войны с Россией.

«Оперативный план “Германия” не является разработкой последних месяцев, но был инициирован и продуман за несколько лет до этого», — сказал на брифинге представитель ведомства Митко Мюллер (цитата по ТАСС).

19 ноября FAZ сообщила, что в Бундесвер разработал секретный стратегический документ под названием «Оперативный план “Германия” (Operationsplan Deutschland), посвященный действиям в случае военного конфликта с Россией. По данным FAZ, в секретном плане, содержащем около 1 тыс. страниц, перечислены сооружения и объекты инфраструктуры, которые особенно нуждаются в защите по военным причинам.

Документ также содержит подробные планы того, как действовать в случае активной обороны или, например, в случае эскалации напряженности, когда Германия фактически превратится в логистический хаб НАТО.

Военные уже привлекают к подготовке к потенциальному конфликту немецкий бизнес, пишет FAZ. Например, на встрече, которую провела торгово-промышленная палата Гамбурга, подполковник и глава территориальной обороны Гамбурга Йорн Плишке рекомендовал компаниям обучить навыкам вождения грузовика не менее пяти человек из каждых ста сотрудников, закупить дизельные генераторы и разработать внутренние кризисные планы.

О том, что в ближайшие годы Россия может напасть на НАТО, неоднократно заявляли европейские политики. Немецкий министр обороны Германии Борис Писториус еще летом говорил о необходимости подготовить Германию к войне к 2029 году. Министр обороны назвал Россию угрозой не только для Украины, но и для Грузии, Молдавии и в конечном итоге НАТО.

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока. Он также говорил об отсутствии агрессивных намерений в отношении стран Европы, однако выступал против «агрессивного» расширения НАТО к границам России. Возможное включение Украины в состав альянса Путин называл одной из причин спецоперации.

НАТО