- Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат с 1 января 2025 года на 6,5%.
- С 1 по 4 января отдохнут казахстанцы в новом 2025 году: в Минтруда утвердили приказ о переносе дня отдыха.
- С 1 июля 2025 года вводится сплошная кассация по гражданским и уголовным делам: Токаев подписал поправки по вопросам реформирования судебной системы.
- МИД утвердил условия труда внештатных сотрудников загранучреждений.
- Медианный доход казахстанцев будут рассчитывать на основе Цифровой карты семьи: утверждена методика.
- Информационные системы Минсельхоза и Минцифры интегрируют в рамках пилотного проекта.
- Определены условия для введения ограничений на проезд грузового автотранспорта по казахстанским дорогам в весенний и летний период.
- В каких случаях сотрудников полиции отправят на медицинское дообследование: внесены дополнения в Правила прохождения военно-врачебной экспертизы.
- Утвержден порядок работы детских профильных лагерей.
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.