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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

  • Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат с 1 января 2025 года на 6,5%.
  • С 1 по 4 января отдохнут казахстанцы в новом 2025 году: в Минтруда утвердили приказ о переносе дня отдыха.
  • С 1 июля 2025 года вводится сплошная кассация по гражданским и уголовным делам: Токаев подписал поправки по вопросам реформирования судебной системы.
  • МИД утвердил условия труда внештатных сотрудников загранучреждений.
  • Медианный доход казахстанцев будут рассчитывать на основе Цифровой карты семьи: утверждена методика.
  • Информационные системы Минсельхоза и Минцифры интегрируют в рамках пилотного проекта.
  • Определены условия для введения ограничений на проезд грузового автотранспорта по казахстанским дорогам в весенний и летний период.
  • В каких случаях сотрудников полиции отправят на медицинское дообследование: внесены дополнения в Правила прохождения военно-врачебной экспертизы.
  • Утвержден порядок работы детских профильных лагерей.

экономика
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образование
занятость