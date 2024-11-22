Минниханов и Чернышенко посетили строящийся Центр развития футбола в Казани

Еще начали строить женский корпус для спортсменок. На первом этаже там будут раздевалки, зона восстановления, судейские комнаты, медкабинеты, зона допинг-контроля, залы для пресс-конференций и работы СМИ. Второй этаж отдадут под жилые комнаты, а именно 28 номеров для 76 проживающих. Сдать объект планируют в 2027 году.