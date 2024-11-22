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МИД Казахстана выступил с заявлением относительно ситуации в Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров сегодня, 22 ноября 2024 года, выступил с важным заявлением относительно ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, посольство Казахстана в Украине работает в штатном режиме. Также в МИД действует ситуационный центр, который мониторит ход развития событий.

«По нашим данным, иностранный дипломатический корпус также продолжает свою работу в Киеве и не эвакуирует своих граждан. Обращений от казахстанцев по эвакуации не поступало и спецрейсов на данном этапе не планируется».

Айбек Смадияров.

Далее он подчеркнул, что военные действия в Украине продолжаются не первый год.

«В стране могут находиться около 300 казахстанцев. При этом, точное количество назвать затруднительно в связи с обстановкой в стране».

Айбек Смадияров.

Также Смадияров напомнил, что 20 ноября 2024 года казахстанцам, находящимся в Украине, посоветовали покинуть страну.

«Мы работаем и казахские дипломаты окажут всю необходимую помощь при обращении соотечественников. В любом случае, мы будем исходить из дальнейшего развития ситуации».

заявил он в заключении.

Вечером 21 ноября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщил советник — пресс-секретарь главы государства Берик Уали. Также он добавил, что «Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров».

Уже на следующий день, 22 ноября, премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений Касым-Жомарта Токаева.