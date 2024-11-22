Рыженков: Запад готовит террористов-боевиков для захвата Беларуси

По его словам, эта деятельность уже приобрела откровенно террористические формы.
«Если раньше это были тренинги для условных борцов за права человека, которых учили на примере событий Югославии, как бузить на улицах, устраивать акции социального неповиновения с возможным применением подручных материалов, то сегодня мы уже столкнулись с тем, что готовят конкретно террористов-боевиков».
Он отметил, что для этих целей Запад привлекает представителей маргинальных слоев населения — бывших уголовников, людей с низкой социальной оценкой, без совести и гуманных принципов.
«Их сегодня действительно натаскивают, чтобы иметь боевую бригаду для реализации замысла о госперевороте», — подчеркнул Рыженков.
Министр добавил: расследование белорусского телеканала о планах оппозиции захватить страну показывает международному сообществу, белорусским гражданам, кто стоит за подготовкой, чтобы они понимали — за радужными словами о демократии скрываются вполне недемократические механизмы.
«Которые сопряжены с насилием, убийствами, нанесением вреда инфраструктуре, а в конечном итоге — снижению благосостояния и уровня жизни и в целом социального порядка в нашем государстве», — резюмировал Рыженков.