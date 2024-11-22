Рыженков: Запад готовит террористов-боевиков для захвата Беларуси

«Если раньше это были тренинги для условных борцов за права человека, которых учили на примере событий Югославии, как бузить на улицах, устраивать акции социального неповиновения с возможным применением подручных материалов, то сегодня мы уже столкнулись с тем, что готовят конкретно террористов-боевиков».