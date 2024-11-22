Метшин рассказал, как Шаймиев спасал Казанский авиазавод от закрытия в 90-е годы

«Пришли “чубайсовцы”, которые сказали: “Рынок всё определит, общежития нам не нужны, базы отдыха не нужны, пионерлагеря не нужны, и КАПО не нужно нам”. Я помню, как Минтимер Шарипович Шаймиев и Рустам Нургалиевич Минниханов уговаривали одного федерального руководителя сохранить КАПО. А он говорил: “Да не нужно нам КАПО, мы будем покупать Bombardier, Airbus, мы их никогда не догоним”».